Paredes do Alto Mondego vão contar a história e homenagear as gentes da terra

As ruas de Nelas, Mangualde, Gouveia e Fornos de Algodres vão ganhar nova vida. Cores e linhas

vão preencher as paredes e contar a história e as estórias dos que por cá vivem e dos que por cá

passam. Trata-se de uma iniciativa do Alto Mondego’ Rede Cultural que desafiou o artista urbano

Desy a criar 4 murais, um em cada município. Mas há mais. A comunidade também vai ser chamada

a pegar no spray e a pintar a sua terra e criar o seu próprio mural.

4 murais, 4 histórias para contar, 4 puzzles que se juntam numa única narrativa: o Alto Mondego e aquilo que une e diferencia estes 4

Municípios. Em Fornos de Algodres o trabalho já está concluído e a homenagem é ao fadista António Menano, natural do concelho. Os

outros murais vão ser pintados muito em breve. Em Gouveia será pintada a figura de Vergílio Ferreira, romancista e ensaísta português, natural de Melo; já em Mangualde a personalidade escolhida é Ana de Castro Osório, escritora e ativista feminista.

“Procuramos homenagear personalidades locais ligadas à cultura e aos territórios. Cada mural tem uma leitura

individual, mas todos têm uma ligação comum”, explica Desy que não tem dúvidas: Este projeto de arte urbana

é um instrumento muito importante “para embelezar e enriquecer os Municípios”.

Comunidade desafiada a pegar no spray e a pintar a sua terra

Dos 8 aos 80, a comunidade vai ser desafiada a colorir a sua terra. Nos meses de agosto e setembro serão

promovidas sessões de capacitação em todos os Municípios. “As pessoas vão ficar a perceber como funciona a

arte urbana, quais as técnicas, qual a história e o porquê desta ser uma das artes deste século”, adianta Desy.

Fadista António Menano foi a personalidade escolhida em Fornos de Algodres.

Da teoria à prática o projeto culmina com a criação de mais 4 murais. Os participantes poderão testar os seus conhecimentos e dar o

seu contributo para embelezar os seus territórios.

“O envolvimento da comunidade é para mim a grande mais-valia destes projetos. As pessoas vão poder criar algo que é para o Município delas, mas é também delas. Os murais vão valorizar o Município, mas também vão valorizar as pessoas, muitas delas podem até perceber que é este o futuro que querem seguir e que é possível seguir este futuro”, sublinha.

As primeiras capacitações decorrem em Fornos de Algodres, de 2 a 4 de agosto, depois serão em Gouveia de

12 a 14 de agosto. Mangualde é o terceiro Município a acolher a iniciativa. As sessões decorrem entre 23 e 25

de agosto. A ação termina em Nelas com as capacitações de Arte Urbana a decorrerem de 6 a 8 de setembro.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Os interessados devem contactar:

• Fornos de Algodres: André Pereira – andrepereira@cm-fornosdealgodres.pt – 967 377 759

• Município de Gouveia: Rui da Eufrázia – reufrazia@cm-gouveia.pt – 961 730 876

• Mangualde – mariajoao.fonseca@cmmangualde.pt – 925 785 552

• Nelas – patricia__nina@hotmail.com – 961 671 526

Acompanhe em primeira mão todas as novidades na página do facebook da Rede Cultural do Alto

Mondego.

O projeto “Alto Mondego Rede Cultural” junta os municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de

Algodres e Gouveia e é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.