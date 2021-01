Paná: “Mau arranque do Académico não preocupa. Com duas vitórias damos o salto”

Em entrevista, o médio de 28 anos fala do que o liga ao emblema viseense e recorda os tempos em que jogou ao lado de José Sá, Danilo Pereira, Marega, Dyego Sousa e Fábio Abreu e foi orientado por Ivo Vieira e Pedro Martins no Marítimo, a forma como viu Manuel Cajuda lutar contra um tumor na cabeça e a relação com os exigentes adeptos do Leixões.

PANÁ – Este início de época tem corrido bem. Voltei a uma casa que eu bem conheço e tem corrido da melhor forma possível. Tenho feito jogos e tive o privilégio de marcar um golo no jogo da Taça de Portugal, que veio coroar a forma como tenho jogador. Tenho merecido a confiança do treinador, agora é continuar a fazer o meu trabalho para manter essa confiança a cada dia que passa e continuar a jogar com frequência, que é o objetivo que eu esta época para almejar novos voos.

Este regresso a Viseu é a prova de que o Académico foi importante para o Paná no passado. O que este clube tem de especial?

O Académico foi e é um clube muito especial para mim, porque as pessoas acreditaram e acreditam muito em mim. Tenho uma ligação enorme à direção, às pessoas da cidade e principalmente aos adeptos. Tratam-me muito bem e sinto-me realmente em casa, o que tem tornado as coisas mais fáceis. Depois, dentro de campo, as coisas saem naturalmente porque tens a confiança e sabes que tens o dever de fazer tudo e mais alguma coisa.

A nível coletivo a participação na II Liga não tem corrido de feição ao Académico, que ocupa o penúltimo lugar. O que justifica este mau arranque?

A nível de campeonato não começámos da melhor forma possível, mas também sabemos que neste campeonato da II Liga, competitivo como é, conseguimos dar o salto com uma ou duas vitórias. As equipas normalmente ficam muito coladas pontualmente. É uma coisa que não me preocupa muito, porque mais tarde ou mais cedo as coisas vão-se encaixar. Temos equipa mais do que suficiente para fazer um campeonato tranquilo. Quanto a isso, estou descansado, mas temos que trabalhar e dar ao pedal porque quanto mais depressa chegarmos aos lugares cimeiros, melhor.

“Chegar ao Jamor é um sonho que carregamos”

Paná em ação na eliminatória frente ao Vitória de Setúbal

Ainda assim, o Académico continua de pé na Taça de Portugal, tendo eliminado Vitória de Setúbal, Montalegre e Académica, depois de na temporada passada ter atingido as meias-finais. Segue-se um jogo com União de Leiria ou Gil Vicente nos oitavos de final. É possível chegar novamente a uma fase tão adiantada da competição?

Trabalhámos o suficiente para garantir a passagem para os oitavos de final e agora é seguir em frente. Queremos chegar o mais longe possível, mas também sabemos que temos a responsabilidade da época passada, quando o Académico chegou às meias-finais. Chegarmos novamente até às meias-finais seria bom. Mas quem chega às meias-finais depois quer chegar à final. E chegar ao Jamor é um sonho, o sonho de qualquer futebolista em Portugal. É um sonho que carregamos. Sabemos que de antemão que não será fácil, mas é alcançável.

O Académico já trocou de treinador esta temporada, com Pedro Duarte a substituir Sérgio Boris no comando técnico. O que mudou na equipa com esta alteração? Sente que ganhou protagonismo com o novo treinador?

Os dois treinadores têm métodos de trabalho diferentes. Viu-se alguma melhoria com a mudança e há que continuar a trabalhar. Quando há uma mudança, a tendência é para melhorar ao máximo. A equipa está a melhorar, tem feito bons jogos e por isso é que eu digo que sair dos lugares de baixo é uma questão de tempo. Pela forma como trabalhamos, as coisas vão acontecer naturalmente.

Em relação aos seus companheiros de equipa, houve algum que o tivesse deixado particularmente impressionado?

Têm muita qualidade, cada um à sua maneira. Claro que há alguns que sobressaem mais do que outros, o que é normal, mas não quero particularizar ninguém. Há muita qualidade.

O Paná é um médio de características defensivas. Como se define enquanto jogador?

Não gosto muito que digam que o Paná é um jogador com características defensivas. Defino-me como um jogador que gosta de jogar, de ter a bola e que tem qualidade de passe. Para mim, das melhores coisas que um jogador pode ter é capacidade de receção e passe, porque isso é meio caminho andado para depois surgirem outras coisas, são das coisas mais fantásticas do futebol – sou capaz de ficar mais maravilhado com um passe a rasgar, a isolar um avançado, do que com um golo. Defino-me como um jogador com qualidade técnica e inteligência de jogo, que gosta de trabalhar e de dar tudo quando está em campo.

“É inevitável pensar no regresso à seleção angolana”



Paná soma três internacionalizações e um golo por Angola À medida que o Paná vai jogando com regularidade na II Liga portuguesa, torna-se inevitável falar do regresso à seleção angolana. Imaginamos que um dos seus principais objetivos seja estar presente na convocatória de março…

À medida que vou jogando regularmente, como tenho feito, é inevitável pensar no regresso à seleção nacional. É um objetivo que eu tenho, porque é um orgulho enorme representar o meu país como fiz em alguns jogos. É claro que, estando a jogar com regularidade, é muito mais fácil e acaba por ficar muito mais próximo. É algo que quero muito.

O selecionador Pedro Gonçalves tem falado consigo? O que lhe tem dito?

Falámos uma ou outra vez por mensagem, mas não me abordou em termos de seleção. Nunca tive a oportunidade de receber uma chamada da parte dele.

Angola está praticamente afastada da qualificação para o CAN 2022. O que acha que tem faltado aos Palancas Negras para marcar presença de forma mais assídua em fases finais e estar mais acima no ranking FIFA?

O que tem faltado é… resultados. Mas não nos podemos esquecer que Angola esteve no último CAN, embora não se tenha apurado para a segunda fase. É uma questão de consistência do trabalho. Se formos a ver, os que foram ao CAN 2019 não são nem metade dos que têm sido chamados nas últimas convocatórias. Tudo leva tempo. No momento certo as coisas vão acontecer, o que é preciso é trabalhar, cada um no seu ramo.

“Quando mais cedo os miúdos saírem de Angola, melhor”

Tem acompanhado o futebol angolano? Que opinião tem sobre o Girabola e a qualidade dos futebolistas angolanos?

Antes acompanhava com mais regularidade. O Girabola é um campeonato com muita qualidade individual, mas falta juntar qualidade coletiva à qualidade individual. Por isso é que vemos que há jogadores dotados tecnicamente que saem do Girabola e que chegam a Portugal e encontram uma exigência e uma forma de trabalhar completamente diferentes. Aqui ou te ajustas e enquadras na forma de trabalhar ou então as coisas complicam-se. Mas a qualidade individual em Angola é desde sempre. Também tem influência a capacidade de exportar jogadores: há uns tempos era extremamente complicado e ainda bem que agora há bem mais facilidade. Temos visto muitos jogadores formados no 1º de Agosto e na AFA – do Petro nem tanto – em Portugal e outros países. É muito favorável para os miúdos que têm o sonho de vingar. Quanto mais cedo saírem, melhor. Os miúdos têm de aproveitar esta fase, porque agora dá para fazer isso, mas não sabemos se daqui para a frente as coisas vão melhorar ou piorar. Há uma necessidade de agarrar sempre as oportunidades que nos são dadas.

Voltemos atrás no tempo. Onde nasceu e cresceu e como foi a sua infância?

Nasci no Prenda [bairro de Luanda], na Oitava Esquadra, e foi lá onde cresci. Depois mudei-me para o Banga Sumo, perto do Campo do Felício, e foi lá que comecei a jogar à bola.