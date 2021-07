PAN aposta em Diogo Chiquelho para a Câmara de Viseu

O jurista Diogo Chiquelho, de 22 anos, candidata-se pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à Câmara de Viseu, encabeçando um projeto que considera representar um “equilíbrio perfeito” entre a juventude e a experiência.

“Acreditamos que há muito a fazer e acreditamos que nenhuma das propostas até agora apresentada foi capaz de dar resposta àquilo que pugnamos” e ao que “a ciência pugna”, referiu o candidato, que é filiado no PAN desde os 18 anos.

Segundo Diogo Chiquelho, o PAN não receia “ser a voz das propostas menos populistas”, mas sim “não ser a voz dos que não a têm e das ideias que, comprovadamente, dão resposta às exigências que o presente e o futuro mostram”.

Natural de Viseu e licenciado em Direito, o candidato deixa uma resposta àqueles que aludem à sua inexperiência como desvantagem nas próximas eleições autárquicas.

“Se a resposta seria simples, bastando questionar onde nos tem levado a gestão daqueles que se dizem experientes, eu prefiro assumir tal crítica e saber que aliadas às ideias e ao projeto está muito trabalho e estudo, que tem que ser o triplo do normal, mas ainda uma equipa altamente experiente, não só naquilo que é a vida, mas também nas várias lides”, argumenta.

A aproximação à população sénior, a transparência em questões de tesouraria e de contratação pública, o apoio aos pequenos comerciantes e o fomento da economia circular são algumas das apostas do candidato do PAN.

Diogo Chiquelho foi comissário e fundador da Comissão Política Distrital de Viseu e integrou a lista candidata à Câmara de Viseu em 2017. Representou o partido no Conselho Consultivo da Juventude, que funciona junto da secretaria de Estado do Desporto e da Juventude.

No concelho de Viseu, foram também já anunciadas as candidaturas de Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Nuno Correia da Silva (CDS-PP), Francisco Almeida (CDU), Manuela Antunes (BE), Pedro Calheiros (Chega) e Fernando Figueiredo (Iniciativa Liberal).

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD conseguiu 51,74% dos votos (seis mandatos) e o PS 26,46% (três mandatos).