Pagamento de compras até 50€ com contactless

Para sua segurança opte por pagamentos com cartões multibanco, secundarizando os pagamentos através de numerário.

Os cartões contactless são cartões de pagamento com tecnologia de leitura por aproximação, permitindo fazer pagamentos sem ter de introduzir o PIN, para tal basta aproximar o cartão a um terminal de pagamento automático (TPA) preparado para receber pagamentos contactless.

Esta tecnologia é ativada assim que o cartão contactless seja utilizado pela primeira vez numa caixa automática ou assim que se realizar um pagamento em TPA no qual insira o PIN associado ao cartão.

Até 25 de março o consumidor só poderia pagar compras até 20euros, utilizando o cartão multibanco com contactelss. Desde então o valor da transação subiu para os 50€.

O Banco de Portugal em coordenação com a SIBS, tendo por base as recomendações de distanciamento social, e em prol da segurança do consumidor, determinaram o alargamento do valor do capital a pagamento através desta tecnologia.

Assim, o consumidor não necessita de entregar o cartão ao funcionário do estabelecimento comercial, apenas necessita de aproximar o cartão do terminal de pagamento, sem ter de inserir o código pessoal. O cartão não sai da mão do seu detentor.

Os cartões que não estejam ainda preparados para a utilização desta tecnologia serão progressivamente substituídos pelos respetivos bancos.

Em caso de dúvidas não hesite em contactar-nos.

DECO CENTRO

Conte com o apoio da DECO Centro através do número de telefone 239 841 004, do endereço eletrónico deco.centro@deco.pt. Pode também marca atendimento via skype.