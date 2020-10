Os Verdes questionam Governo sobre estudo epidemiológico a antigos mineiros

O grupo parlamentar de Os Verdes perguntou hoje ao Ministério da Saúde quando prevê realizar um estudo epidemiológico aos antigos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio (ENU) e seus familiares, atendendo às “doenças graves que os afetam”.

Em comunicado, o grupo parlamentar refere que a deputada Mariana Silva fez uma pergunta na Assembleia da República sobre o estudo epidemiológico que o Governo ficou de realizar, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, que entrou em vigor a 01 de abril.

“O Governo ficou incumbido de realizar, no corrente ano, um estudo epidemiológico aos ex-trabalhadores da ENU e seus familiares, tendo em conta as doenças graves que os afetam, nomeadamente as neoplasias malignas”, recorda, acrescentando que, “até ao momento, o estudo ainda não saiu do papel”.

A ENU, que esteve sediada na Urgeiriça (Canas de Senhorim), no concelho de Nelas, foi durante décadas responsável pela exploração das minas de urânio em Portugal.

O grupo parlamentar considera que, apesar de nos últimos seis meses o foco do Ministério da Saúde ser a resposta à covid-19, “não deixa de ser igualmente importante dirigir esforços para dar resposta às demais doenças” e “atuar a montante, de forma a prevenir e a detetar doenças numa fase prévia, evitando os danos irreversíveis para a saúde”.

No seu entender, “é determinante a realização desse estudo epidemiológico” aos antigos trabalhadores da ENU e aos seus familiares.

“A atividade mineira de urânio em Portugal, que Os Verdes acompanham há largos anos, deixou um passivo demasiado pesado, com riscos para o ambiente e saúde pública que perduram no tempo, dado o potencial radioativo deste minério”, realça.

O grupo parlamentar lembra que foi já realizado “um estudo epidemiológico, denominado MinUrar, centrado exclusivamente na comunidade local de Canas de Senhorim”, que abordou “os efeitos aos quais as populações que vivem nas proximidades das minas de urânio estão sujeitas, bem como os impactos que as escombreiras e com águas residuais ácidas ricas em metais pesados dessas mesmas minas exercem sobre a saúde dessas populações”.

A ENU teve a seu cargo, desde 1977, a exploração de minas de urânio em Portugal. A empresa entrou em processo de liquidação em 2001 e encerrou definitivamente no final de 2004.

Foto : Saudemais Tv