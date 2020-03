Os Espectáculos de Filipe La Féria na RTP1

Para comemorar o dia Mundial do Teatro, dia 27 de Março, a RTP1 irá transmitir, às 23h00, a obra-prima de Alejandro Casona numa grande produção de Filipe La Féria. “As Árvores Morrem de Pé” tem interpretações soberbas de Manuela Maria, no papel criado por Palmira Bastos, e Ruy de Carvalho no auge da sua carreira, Carlos Paulo, Patrícia Resende e Hugo Rendas nos principais papéis. Considerado uma das melhores criações de Filipe La Féria, “As Árvores Morrem de Pé” é um hino de esperança e resistência do ser humano perante a adversidade.

No Domingo à tarde, será a vez da transmissão da “Grande Revista à Portuguesa”, género que Filipe La Féria domina com mestria.

Os espectáculos de Filipe La Féria chegam assim a casa dos portugueses, surpreendendo-os com belíssimas encenações e interpretações, sensíveis e fortes mensagens humanistas, magníficos cenários e guarda-roupa e a certeza de que o Teatro nos faz a todos sonhar e acreditar na vida.