OS CURSILHOS DE CRISTANDADE DA DIOCESE DE VISEU EM PEREGRINAçÃO

Realizados que foram os dois Cursilhos do ano em curso – um de Homens e outro de Senhoras – o nosso Director Espiritual – lançou o desafio da visita à Igreja de Santo Estêvão, na cidade de Santarém, onde em 1247 tinha ocorrido o santíssimo milagre.

O entusiasmo foi de tal ordem que, de imediato, se organizou uma equipa e, volvidos poucos dias, estavam repletos dois autocarros.

Na verdade, ouvida que foi uma narração breve sobre a ocorrência do Milagre, em todos nasceu o ardente desejo de rumar ao local onde o mesmo tinha ocorrido, para, “in loco”, poder ver com, os seus próprios olhos, quer o local onde o mesmo se consumou, quer os vestígios que, possivelmente, a sua ocorrência pudesse ter deixado.

A organização foi atribuída a uma equipa, que lançou mãos à obra e, em pouco tempo tinha lotado dois autocarros.

Assim, chegados à Igreja de Santo Estêvão, após a celebração da Eucaristia, feita que foi a visita às relíquias e adquiridas as recordações que perpetuariam a vivência daquele encontro, era a hora do almoço que tinha, igualmente, sido previsto para o Seminário dos Combonianos – um local acolhedor e aprazível, amavelmente disponibilizado para o efeito, pela Direcção das instalações.

Claro que uma visita a Santarém, proporcionaria sempre uma passagem por Fátima que, naturalmente, provocaria uma visita à MÃE.

A Equipa organizadora não esqueceu esse facto e providenciou, para o regresso a desejada visita, com a realização da VIA-SACRA aos Valinhos, para aqueles que ainda sentissem força nas pernas.

Foi uma oportunidade única para agradecer o dia que o Senhor nos proporcionou e, no Calvário Húngaro, se perpetuar através de uma fotografia do conjunto de VALENTES que ainda sentiram forças para aquele agradecimento à Mãe, depois de um dia pleno de uma alegria sã.

Não obstante tudo isto, faltava ainda a recitação do Terço do Rosário, que veio a culminar a viagem do feliz regresso à vetusta e risonha cidade que, horas antes, nos viu partir, cheios de entusiasmo.

Não ficaríamos de bem com a nossa consciência se não vos deixássemos um resumo do texto que perpetuou o MILAGRE, narrado no verso de uma estampa que, com aprovação Eclesiástica, mostra na frente, a SAGRADA CUSTÓDIA contendo no verso, um relato breve do porquê do SANTÍSSIMO MILAGRE.

Daqui respigamos:

“No ano de 1247, vivia em Santarém uma pobre mulher a quem o marido muito ofendia”…

“Cansada de sofrer, foi pedir a uma bruxa judia que, com os seus feitiços, desse fim à sua sorte…”

Ao terminar o dia todos chegámos a transbordar de ALEGRIA e FELICIDADE por este maravilhoso ACONTECIMENTO.

Cidalinha