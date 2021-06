ORPEA VISEU IMPLEMENTA A PRIMEIRA UPAD – UNIDADE PROTEGIDA PARA ALZHEIMER E OUTRAS DEMÊNCIAS

Em Portugal a Residência ORPEA Viseu, a mais recente do Grupo ORPEA, é pioneira na implementação deste novo modelo de cuidados, tendo já em pleno funcionamento uma unidade UPAD (Unidade Protegida para Alzheimer e outras Demências). Nesta unidade são prestados cuidados específicos de forma individualizada e separada da unidade vocacionada para os residentes mais autónomos.

O Grupo ORPEA pretende cuidar de forma única de quem precisa de cuidados específicos, aliando o acompanhamento permanente de profissionais especializados, à aplicação de terapias não farmacológicas pensadas de forma individualizada, enquadradas num espaço adaptado e seguro, com o objetivo de proporcionar uma elevada qualidade de vida aos seus residentes. Ser uma segunda casa para os seus residentes e respetivas famílias, é o principal compromisso do Grupo.

NOVO MODELO DE CUIDADOS ORPEA PARA PESSOAS COM ALZHEIMER E OUTRAS DEMÊNCIAS

Na UPAD encontramos profissionais com formação específica, que desenvolvem terapias cognitivas, físicas e sociais, entre outras. “Estas terapias ajudam a retardar a evolução da deterioração e a que a pessoa mantenha um certo grau de autonomia pelo maior tempo possível”, explica André Rodrigues, Médico Coordenador do Grupo ORPEA em Portugal.

As atividades desenvolvidas com estes residentes têm como objetivo fortalecer a componente psicológica, o corpo, e, em algumas pessoas, a manutenção dos laços sociais, embora as atividades recreativas também sejam importantes.

Nesta Unidade Especializada constituída por espaços adaptados e seguros, os residentes poderão desfrutar de diversas atividades com pessoas próximas, onde se sentirão tranquilos, o que é essencial para evitar complicações.

É fundamental que a pessoa realize atividades de que goste, pelo que a promoção de atividades e projetos de vida centrados no respeito da sua identidade e dignidade pessoal é um objetivo fundamental dos profissionais da ORPEA. Deste modo, valorizamos não só a autonomia, como também a autoestima, aspetos fundamentais para a tranquilidade e qualidade de vida.

O Grupo tem o objetivo de disponibilizar atendimento profissional adaptado a pessoas com estas doenças, oferecendo um atendimento individualizado, que proporcione “uma abordagem completa e uma visão holística para estimular, potencializar e manter as capacidades dos residentes, dependendo do estado cognitivo do qual fazem parte”.

“Estes espaços são pensados ​​para que os residentes com algum tipo de demência possam viver com segurança e da forma mais autónoma possível, e tenham recursos que favoreçam a sua estimulação cognitiva e emocional, pois necessitam de cuidados progressivos e profissionais adaptados às diferentes fases da doença”, acrescenta André Rodrigues.

As Residências ORPEA têm como objetivo a prestação de um atendimento personalizado e integral, em ambiente adaptado, o que é fundamental para responder às necessidades específicas dos seniores, alcançando assim o seu bem-estar e uma maior qualidade de vida.