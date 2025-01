Órgãos da Universidade Sénior de Sátão tomaram posse

No dia 04 de janeiro de 2025, no Cineteatro Municipal de Sátão, decorreu a

cerimónia de tomada de posse dos órgãos (Diretor, Conselho Geral e Conselho

Pedagógico) da Universidade Sénior de Sátão. A sua estrutura organizativa é

encabeçada pelo seu Diretor, Joaquim Rebelo Marinho e no Conselho Geral por

Elisabete Bárbara, Presidente.

O arranque oficial da Universidade ocorre hoje, dia 06 de janeiro, na Biblioteca

Municipal de Sátão, contando com 59 pessoas inscritas, oriundas de várias freguesias do

concelho de Sátão e também fora do concelho, com idades compreendidas entre os 55 e

83 anos.

Alexandre Vaz, Presidente do Município de Sátão salientou a importância da

criação deste projeto, que vem contribuir para o envelhecimento ativo e saudável das

pessoas com mais de 50 anos de idade, cuja participação nas atividades propostas são

benéficas para a sua saúde física e mental.