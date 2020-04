Ordem dos Médicos do Centro agradece gesto simbólico de homenagem

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos vem publicamente agradecer a homenagem efetuada pelas várias entidades – PSP, GNR, SEF, Polícia Marítima, Polícia Municipal, inúmeras corporações de bombeiros municipais e voluntários – como forma de reconhecimento do trabalho, dedicação e entrega dos profissionais de saúde que estão no combate à pandemia da Covid-19.

“O País tem reconhecido e, de forma muito justa, prestado homenagem a quem está na linha da frente do combate à pandemia e diariamente demonstra a coragem e valor de entrega ao próximo. Nestes tempos tão difíceis e complexos, a solidariedade entre equipas, a entreajuda de quem vive situações de enorme desgaste físico e emocional, são valores que estão a nortear o nosso trabalho dia-a-dia.”, sublinha o presidente da SRCOM.

“Não escondemos, antes enaltecemos e agradecemos, todas as ações de reconhecimento de tantas homenagens simbólicas que temos recebido”, assume Carlos Cortes.

Declara: “Ajudamos a cuidar, corremos riscos, enfrentamos desafios, vivemos – intensa e desmesuradamente – o nosso quotidiano face à pandemia. Esta é a nossa missão, é certo, mas mantemos compromisso de continuar a trabalhar em defesa da Saúde e dos Doentes”.

Perante esta homenagem nacional, que incluiu inúmeras unidades na região Centro, “ficámos com um sentimento de profunda gratidão. Todos estamos perante este desafio emergente, este inimigo invisível que diariamente nos convoca para circunstâncias desconhecidas. Ao lado da comunidade médica e científica, muitos outros estão também na linha da frente num trabalho. É a nossa vez de vos dizer: Obrigado”.