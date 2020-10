Encontra-se disponível a Página da Internet referente ao Orçamento Participativo de

Oliveira de Frades (https://participa.cm-ofrades.pt/) que visa promover uma participação

democrática e envolvimento da comunidade do concelho na apresentação de propostas e

seleção/votação de projetos a incluir no Orçamento Municipal, incentivando, assim, a

uma cidadania ativa e de boas práticas de construção coletiva.

O Orçamento Participativo pretende, desta forma, ser um contributo para a

modernização dos serviços municipais, estando aberto à sociedade civil.

Cada proposta apresentada deverá ter um custo total igual ou inferior a 10.000,00 €

(incluindo o IVA à taxa legal em vigor), sendo a dotação financeira para o Orçamento

Participativo em Oliveira de Frades de 20.000,00 €.

As propostas candidatas devem ter como prazo máximo de execução doze meses e cada

munícipe usufrui de um voto.

Pode participar no Orçamento Participativo qualquer cidadão natural, residente,

trabalhador ou estudante no concelho, com idade igual ou superior a 16 anos.

De referir que o design gráfico deste projeto foi criado pela oliveirense, Erica Dias, que

se inspirou nas Estradas Romanas do concelho, no Dólmen de Antelas e na Anta de

Arca.

Para mais informações consulte:

https://participa.cm-ofrades.pt/

https://www.facebook.com/ParticipaOF

https://www.instagram.com/o.frades_op