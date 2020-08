Optometrista português nomeado especialista em dispositivos médicos da Comissão Europeia

A Comissão Europeia (CE) acaba de nomear Raúl de Sousa, Optometrista e Presidente da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO), para o painel de peritos em dispositivos médicos para a área da oftalmologia.

Para além da oftalmologia foram ainda nomeados especialistas para as áreas de ortopedia, sistema circulatório, neurologia, sistema respiratório, endocrinologia e diabetes, cirurgia geral e plástica, obstetrícia e ginecologia, nefrologia e urologia e, dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Estes painéis de especialistas vão estar integrados na Direção-geral de Saúde e Segurança Alimentar da CE e vão vigorar por um período de três anos.

“Esta nomeação é mais um reconhecimento do valor, importância e contributo dos Optometristas Portugueses para a ciência e cuidados de saúde da visão em Portugal e no mundo. Mais uma vez, uma organização internacional reconhece a relevância e o contributo científico e clínico dos optometristas prestação de cuidados primários para a saúde da visão em Portugal e no mundo. Para assegurar acesso universal aos cuidados para a saúde da visão, é preciso garantir cuidados de proximidade e na comunidade, através de força de trabalho bem planeada e organizada com oftalmologistas, optometristas e ortoptistas em trabalho de equipa multidisciplinar e distribuídos pelos vários níveis de cuidados do SNS. Não é tolerável que Portugal continue a ignorar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as resoluções da Assembleia da República e o fracasso das experiências passadas com recuperação de listas de espera e não implemente as melhores práticas já conhecidas e evidenciadas” afirma Raúl de Sousa.

Raúl de Sousa foi também nomeado, no passado mês de junho, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) perito para o grupo de trabalho de desenvolvimento de intervenções para o erro refrativo desta organização.