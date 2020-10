Operação Trindade – Segurança das Celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária

No dias 11 a 13 de outubro, a Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, realiza uma operação policial em Fátima, concretamente no Santuário e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, o controlo do tráfego rodoviário e o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis às Celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de outubro.

As celebrações deverão ocorrer de acordo com as regras estabelecidas ao abrigo da declaração de Situação de Contingência, segundo as orientações da Direção-Geral da Saúde e considerando as Medidas adicionais ao Plano de Contingência, divulgadas pela reitoria do Santuário de Fátima, as quais podem ser consultadas aqui.

Nesse sentido, para que as celebrações decorram ao abrigo das normas em vigor e seja possível garantir um fluxo controlado de peregrinos, a Guarda Nacional Republicana informa:

· o acesso aos parques de estacionamento em Fátima estará fortemente condicionado à lotação máxima no interior do Recinto de Oração;

· estão proibidas as concentrações e aglomerações de pessoas no seu exterior, nos termos da legislação em vigor;

· apela-se à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades.