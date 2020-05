Operação “Peso Pesado” – Balanço

A Guarda Nacional Republicana, realizou, no dia 22 de maio, uma operação de fiscalização intensiva de veículos de transporte de mercadorias, orientando as ações para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

O objetivo da operação foi promover a segurança rodoviária e o cumprimento dos normativos legais aplicáveis ao transporte rodoviário de mercadorias, evitando que, após as restrições causadas pela pandemia COVID-19, se realizem práticas irregulares que colocam em causa a segurança dos condutores e demais utentes da via pública.

Desta forma, os militares das subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), com o apoio da Unidade de Ação Fiscal (UAF), fiscalizaram 1 096 condutores de veículos de mercadorias, registando 649 contraordenações, destacando-se:

371 por excesso de peso;

40 relacionadas com o tacógrafo;

33 relacionadas com iluminação e sinalização;

18 por irregularidades nos pneus;

14 por acondicionamento e disposição da carga.

Foram ainda realizados 621 testes de álcool, dos quais resultaram dois excessos de álcool no sangue.

A nível fiscal, salienta-se:

38 autos de contraordenação relacionados com o Regime de Bens em Circulação;

11 autos de contraordenação relacionados com o imposto sobre veículos;

11 viaturas apreendidas, avaliadas em 155 mil euros.