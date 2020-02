Operação “Carnaval 2020” – Balanço

A Guarda Nacional Republicana, entre os dias 21 e 25 de fevereiro, realizou uma operação de intensificação do patrulhamento e de fiscalização rodoviária em todo o continente, orientada para as vias que conduzem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades carnavalescas, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.

As festividades associadas ao Carnaval provocam um aumento significativo do tráfego rodoviário em consequência das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para os locais onde tradicionalmente têm lugar os festejos, sendo este um período propício a um maior consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas, particularmente nos locais de diversão noturna, envolvendo, por vezes, a utilização de veículos como forma de regresso às residências.

Durante a operação, a GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, efetuou 23 949 testes de álcool que resultaram na detenção de 320 pessoas por acusarem uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l. No total da operação, foram elaborados 7 172 autos de contraordenação, destacando-se:

· 1 771 por excesso de velocidade;

· 923 por condução sob a influência do álcool;

· 517 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· 405 anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

· 283 por incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção;

· 213 por falta de seguro de responsabilidade civil;

· 181 por utilização do telemóvel durante a condução.

Este ano a GNR associou-se à iniciativa 100% Cool da ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, que tem como missão sensibilizar e premiar os condutores que apresentam 0,0% de taxa de álcool no sangue, reforçando assim, a prevenção e o combate à sinistralidade rodoviária relacionada com a relação entre o álcool e a condução.

Na noite de 22 de fevereiro, em Torres Vedras, a Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou 51 condutores 100% Cool, ou seja, com 0,0% de Taxa de Álcool no Sangue (TAS) – 34 homens e 17 mulheres. Foram premiados com Kits 100%Cool todos os condutores que apresentaram zero álcool no sangue, uma oferta que reconhece e valoriza o comportamento seguro e responsável ao volante.