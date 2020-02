Operação “A violência não é uma opção”

A Guarda Nacional Republicana, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, vai realizar, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, um conjunto de ações de sensibilização direcionadas para a população, em geral, e às pessoas mais vulneráveis, em particular, nomeadamente crianças, jovens e idosos, cujo objetivo é alertar a comunidade para a necessidade de evitar comportamentos violentos.

A violência pode ser infligida de várias formas, desde a agressão física, psicológica, emocional e sexual, podendo mesmo considerar-se a negligência e o abandono como atos violentos de omissão de auxílio. As agressões físicas, os atos de vandalismo, o uso de armas, os furtos e os roubos encabeçam a lista de comportamentos que revelam maior preocupação.

A GNR, privilegiando o contacto pessoal em residências, em espaços públicos e privados e, principalmente, junto da comunidade escolar, em cada dia da semana, irá abordar alguns temas que constituem preocupação na sociedade, nomeadamente:

Dia 17 de fevereiro – Violência entre Pares;

Dia 18 de fevereiro – Violência Doméstica;

Dia 19 de fevereiro – Violência no Desporto;

Dia 20 de fevereiro – Violência no Namoro;

Dia 21 de fevereiro – Violência Contra Idosos.

Com estas ações de sensibilização, a GNR pretende transmitir uma mensagem de preocupação com este tipo de criminalidade e de compromisso no contributo para a erradicar ou minimizar, criando um clima de confiança e de empatia na população e aumentando o sentimento de segurança.