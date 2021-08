Onde estão os horários do MUV?

Ainda mesmo antes da pandemia, os horários da oferta de transporte público afeta ao MUV (Mobilidade Urbana de Viseu) desapareciam das paragens, depois de um início atribulado em que a realidade demonstrou que os horários inicialmente previstos não eram praticáveis.

A pandemia serviu depois de desculpa para que não voltassem a ser avistados novos horários nas paragens. O executivo municipal defendeu-se desta falha com as supressões, reviravoltas e mudanças constantes de horários. Alterações que quanto muito aumentaram ainda mais a necessidade da existência de uma forma de consulta de horários acessível a toda a gente.

Porém, neste momento, já os horários estarão estabilizados, e continua a não ser avistada essa informação nas paragens do MUV.

Entretanto, até uma aplicação foi lançada, mas quem não tem meios para instalar essa aplicação, ou simplesmente quem não o quer fazer, estando no seu direito, quem também não tem acesso à internet: como pode consultar a oferta de transportes públicos urbanos de Viseu?

Mas sobre a aplicação acresce a agravante de a mesma não respeitar a privacidade de quem a utiliza, obrigando ao fornecimento de dados pessoais para que sejam mostrados os horários e restantes informações. A ‘app’ priva assim muitas pessoas de aceder à informação necessária para usar o serviço de transportes de Viseu.

Apesar da insistência nesta questão por parte do Bloco de Esquerda, nomeadamente na Assembleia Municipal, a ausência de horários continua a arrastar-se indefinidamente.

A omissão desta informação, que deveria ser disponibilizada de forma clara e acessível a todas as pessoas, é um ataque grave à universalidade e efetividade de um serviço que deveria ser público.

Defendemos que os transportes públicos devem configurar uma prioridade, enquanto opção viável nas respostas às necessidades de mobilidade de todas as pessoas do concelho, durante todos os períodos do dia, em qualquer altura da semana, seja para se deslocarem para o seu trabalho ou para as escolas, para acesso a serviços, ou para acesso à cultura.

O reforço da aposta nos transportes públicos é também essencial para garantir a preservação do ambiente e combater as alterações climáticas.

Entendemos por isso como essencial a democratização da oferta de transportes públicos, caminhando no sentido de tornar a sua utilização gratuita, como um pilar de desenvolvimento económico e social, mais ecológico e funcional. É por isso inaceitável que os horários do MUV não estejam disponíveis nas várias paragens que existem pelo concelho!

BE-VISEU