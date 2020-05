Oliveira do Hospital – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Carregal do Sal, no dia 26 de maio, deteve um homem, de 45 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, em Mortágua.

Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram o suspeito, no entanto, no momento em que este se apercebeu da presença dos militares da GNR encetou a fuga, mas sem sucesso, tendo sido intercetado de imediato. No decorrer da fiscalização foi detetado produto estupefaciente, nomeadamente 60 doses de heroína e 60 doses de cocaína, o que resultou na sua detenção. O suspeito era referenciado por tráfico de estupefacientes, sendo que normalmente adquiria o seu produto na zona do Porto, para depois a comercializar naquela área.

No decorrer das diligências policiais foi verificado que se encontravam três mandados de busca pendentes, referentes a um furto ocorrido em 2019, do qual era suspeito. Os mandados foram cumpridos, um à sua residência e os outros dois a veículos. De toda a ação ainda resultou a apreensão de um veículo.

O detido foi constituído arguido e presente no dia 27 de maio, ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, e de um binómio de deteção de droga do Comando Territorial de Viseu.