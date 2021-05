Oliveira de Frades- Homenagem aos Ex-Combatentes do concelho

A escolha do dia para homenagear os Ex-Combatentes realizou-se no dia 15 de maio

com a inauguração do Monumento alusivo a estes heróis, em Oliveira de Frades.

Esta cerimónia, com honras militares, contou com a presença do Presidente da Câmara

Municipal, Paulo Ferreira; do Vice-Presidente, Carlos Pereira; da Vereadora, Clara

Vieira; de membros da Assembleia Municipal; de Presidentes de Junta de Freguesias;

do Pároco Paulo Vicente; do Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da

Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento

e Castro; do Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito

Rodrigues; do Tenente-Coronel, António Colaço Gabriel do Núcleo de Viseu da Liga

dos Combatentes; do Representante da Comissão dos Ex-Combatentes da Guerra do

Ultramar do concelho de Oliveira de Frades, Carlos Rodrigues; do Comandante do RI14

(Viseu), Coronel José Santos Sá; da comunidade que se associou a este evento; entre

outras personalidades.

O Edil, Paulo Ferreira, evocou todos aqueles que lutaram pela Pátria, em especial os

oliveirenses que combateram na Guerra do Ultramar, demonstrando a sua gratidão e

admiração.

Com esta obra da autoria do arquiteto e engenheiro José Paulo Loureiro, Chefe de

Divisão de Urbanismo, Planeamento e Ambiente da Câmara Municipal, o Município

presta, assim, o seu reconhecimento público aos oliveirenses que perderam a vida na

Guerra do Ultramar ao serviço de Portugal, bem como a todos os que por ele, tão

honradamente, combateram.