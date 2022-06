OLIVEIRA DE FRADES: GNR identifica suspeitos de furto e recupera 47 mil euros

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, anunciou hoje que “identificou três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, por furtos em interior de residência e em estabelecimento comercial”.

Segundo um comunicado de imprensa, os furtos aconteceram no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e, no decorrer da investigação, os militares da GNR “efetuaram uma busca domiciliária que culminou com a identificação dos suspeitos”.

Da busca também resultou a “recuperação de 47.180 euros em numerário, um cofre, tabaco e diversos artigos”.

A GNR referiu que a ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Viseu e do Posto Territorial de Oliveira de Frades.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira de Frades.