OLIVEIRA DE FRADES – ESPAÇO CIDADÃO | NOVO LOCAL – PALÁCIO DA JUSTIÇA (TRIBUNAL)

Neste balcão pode, por exemplo, tratar da sua Carta de Condução, fazer uma chave

móvel digital, apresentar despesas junto da ADSE, alterar a morada do Cartão de

Cidadão, renovar o Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos, solicitar o Cartão

Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, entre muitos outros.

Com este novo passo, pretende-se centralizar os serviços (Espaço Cidadão, IRN –

Instituto de Registos e Notariado, Autoridade Tributária – Finanças) num mesmo espaço

(Loja do Cidadão), permitindo servir melhor o cidadão, de forma mais rápida e próxima.

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira:

9h00 – 12h30 | 14h00 – 17h30