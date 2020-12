OLIVEIRA DE FRADES É UMA ALDEIA GEONATOUR!

Percursos Pedestres de Oliveira de Frades ao alcance de todos através da APP

Geonatour

Os Percursos Pedestres de Oliveira de Frades já estão disponíveis na Aplicação Geonatour,

a qual pode ser descarregada gratuitamente no Google Play.

Na App poderá descobrir os encantos e recantos do património natural, arqueológico,

geológico e histórico do concelho de Oliveira de Frades. Seja numa montanha ou num vale,

a aplicação vai alertar o pedestrianista para locais que desconhece do ponto de vista

geológico e natural, avisando-o, através de notificações, para as particularidades geológicas

do local. Além disso, garante que o pedestrianista não se engana durante o percurso sendo

avisado através de vibração e sinalização sonora, e caso haja necessidade de emergência

pode alertar as autoridades ou enviar e-mail a reportar algum problema no percurso.

Com tudo isto, basta selecionar o percurso de Oliveira de Frades mais próximo de si,

navegar até ao ponto inicial e com o auxílio dos mapas digitais, ativando a opção offline

utilizando apenas o GPS, pode começar esta aventura para entender a origem e formação da

paisagem envolvente. Recomendamos que tire uma fotografia e a partilhe com a

comunidade Geonatour e com o Município de Oliveira de Frades.

Em breve haverá a opção de incluir alguns agentes turísticos do concelho para permitir

agendamentos e reservas para maximizar esta experiência.