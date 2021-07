Oliveira de Frades – Detido por cultivo de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Oliveira de Frades, no dia 17 de julho, deteve um homem de 27 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Oliveira de Frades.

No âmbito de uma investigação por cultivo de estupefacientes, que decorria há cerca de dois meses, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária e uma em veículo, que culminou na apreensão do seguinte material:

· Três plantas de canábis;

· Duas doses de haxixe;

· Uma ventoinha;

· Um sistema de iluminação/aquecimento;

· Um temporizador;

· Um telemóvel.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira de Frades.