Oliveira de Frades cumpriu tradição carnavalesca com tarde de folia e diversão

O Município cumpriu mais uma vez a tradição do desfile de Carnaval que saiu à

rua no dia 23 de fevereiro, registando uma forte adesão do público.

Foram atribuídos prémios monetários aos três melhores classificados: 1º lugar

(Associação Lendas & Aventuras com o tema “Charlie Chaplin”); 2º lugar

(Associação Nova Geração com o tema “A Fortaleza dos Maias” e 3º lugar

(Associação Cultural e Desportiva de Ribeiradio com o tema “Serviço Nacional

de Saúde PAN”).

Para além dos grupos que se sagraram vencedores, esta iniciativa contou com

a participação da ACRJ Vilarinho; da Associação Cultural e Recreativa de

Nespereira; da ACROF; da Associação Académica de Santa Cruz; da

Associação Rural Cool – S. João Serra; da SLAC – Grupo de Bombos de Souto

de Lafões; da ASART – Associação Artística de Lafões; da ARCUSPOFE –

Associação Recreativa Cultural da Sobreira, Ponte e Feira; da Banda Marcial

Ribeiradiense; da Associação Cultural e Recreativa de Ferreiros; do Grupo de

Souto de Lafões; da ACDR – Associação Nacional e Desportiva de Ribeiradio e

do FicActivo – Projeto de atividade física regular do Município.

O júri foi constituído por um elemento de cada grupo participante que votou

segundo os critérios definidos no regulamento do carnaval, não podendo votar

no seu próprio grupo.

Das crianças aos seniores, este evento ficou marcado pela sua vivacidade,

alegria e criatividade.