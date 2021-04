Oliveira de Frades – Centro de Vacinação COVID-19

O Município informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de abril, o Centro de

Vacinação COVID-19 no concelho de Oliveira de Frades passará a funcionar no

Pavilhão Desportivo Municipal, na Rua Nelson Neves Bandeira (Coordenadas:

40.737871; -8.176255).

Este Centro, criado em parceria com o USF Lafões, visa dar resposta ao Plano Nacional

de Vacinação que se encontra a decorrer, sendo que a sua gestão será assegurada pelos

profissionais dessa unidade de saúde.

Informa-se, ainda, que apenas deverão deslocar-se ao Pavilhão, as pessoas que

receberem previamente a indicação do dia e hora para tomar a vacina.

Refira-se que o processo de vacinação em Oliveira de Frades teve início no passado mês

de fevereiro no Centro de Saúde Local, destinando-se o Centro de Vacinação agora

criado a assegurar uma melhor eficácia perante o aumento expectável de vacinas no

nosso país.