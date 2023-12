Oficinas natalícias biblioteca municipal e na alameda de Sátão

A Biblioteca Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, “está envolta no espírito natalício” e, entre 18 e 20, acolhe crianças com mais de três anos de idade para participarem no “Atelier de Natal”.

Segundo uma nota de imprensa, “as crianças terão oportunidade de dar asas à imaginação ao construírem uma estrela natalícia com materiais reciclados de forma a celebrar e incentivar as crianças a explorarem a magia do Natal e, ao mesmo tempo, é promovida a consciência ambiental”.

Também para a criação de arranjos dedicados ao Natal, o Parque Ambiental da Alameda Eduarda Encarnação Rodrigues, no centro da vila de Sátão, acolhe no sábado a oficina “Reciclagem e decoração: arranjos natalinos”.

“A reutilização de objetos é uma das formas de proteção do meio ambiente, sendo uma excelente forma de diminuir a quantidade de lixo descartado, criando peças lindas e úteis para as mais diversas funções”, refere o documento.