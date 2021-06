Oficinas do Canto Polifónico Feminino

Nesta iniciativa de desenvolvimento artístico e comunitário pretende-se devolver às novas

gerações de mulheres a prática polifónica a 3 vozes que tem passado de geração em geração

desde tempos imemoriais, mas que hoje se encontra em perigo de extinção.

Em Oliveira de Frades, Sever do Vouga, S. Pedro do Sul e Vouzela serão selecionadas 10

mulheres por município que gostem de cantar. As participantes podem ser de todas as

idades mas, principalmente, mulheres jovens, com idades inferiores ou iguais a 30 anos, que

irão aprender algumas canções do reportório do canto a vozes. O grupo, composto pelas

vozes dos 4 municípios, irá depois atuar nos 4 concelhos, num espetáculo a 40 vozes.

INFORMAÇÕES & INSCRIÇÕES

AS PARTICIPANTES VÃO PODER:

• conhecer, aprender e integrar o património Canto Polifónico Feminino que está a ser

candidatado a Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO)

• trabalhar com cantoras profissionais na aprendizagem desta prática: Carmina Repas

Gonçalves em Sever do Vouga; Joana Negrão em Vouzela; Celina da Piedade em Oliveira

de Frades; Teresa Campos em São Pedro do Sul.

•desenvolver a técnica vocal e a interpretação na música tradicional;

•participar em 4 concertos, que serão gravados, nos 4 municípios do projeto.

PARA ISSO, DEVERÃO:

• preencher o formulário de inscrição em https://bit.ly/2TF9feu e enviar um pequeno

vídeo/áudio a cantar para o contacto de Whatsapp: 963 555 621;

• ter disponibilidade, nas datas das oficinas do seu município, e em

todos os concertos;

Nota: os horários não se encontram definidos, pelo que a disponibilidade deve ser para o dia

inteiro, sendo que as oficinas terão no máximo a duração de 4 horas por dia.

DATAS | OFICINAS

Sever do Vouga: 31 de julho, 18 e 19 de agosto

Oliveira de Frades: 16, 17 e 18 de agosto

São Pedro do Sul: 16, 17 e 18 de agosto

Vouzela: 17, 18 e 19 de agosto

ENSAIOS

Ensaio Geral 1: 20 de agosto

Ensaio Geral 2: 10 de setembro

CONCERTOS:

Sever do Vouga: 21 de agosto

Vouzela: 22 de agosto

Oliveira de Frades: 11 de setembro

São Pedro do Sul: 12 de setembro