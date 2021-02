Obras no Estádio do Fontelo em Viseu arrancam a 15 de março

As obras no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, arrancam a 15 de março, abrangendo a construção das novas pistas de atletismo, a rede de rega e a substituição do relvado, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Viseu refere que a data de arranque das obras foi alterada a pedido do Académico de Viseu Futebol Clube, que pediu para realizar no Fontelo o jogo com o Benfica B, a contar para a II Liga portuguesa de futebol.

“Tendo em conta o pedido de alteração da data do início das obras, o relvado do Estádio Municipal estará disponível no final de agosto”, esclarece.

A autarquia recorda que “os trabalhos incluem a repavimentação da pista de atletismo e o fornecimento de novos equipamentos que permitam a prática e o treino das diversas disciplinas de atletismo, bem como a execução de infraestruturas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e rede de rega”.

“Com estas obras, reforça-se um ciclo de investimento no Complexo Desportivo do Fontelo”, sublinha, acrescentando os trabalhos efetuados no pavilhão gimnodesportivo, a requalificação e eficiência energética nas piscinas, os novos relvados e melhoramentos em vários campos, incluindo dois de ténis.

Depois destas melhorias, que incluíram também “novas cadeiras, casas de banho e bares, entre outras, o Estádio do Fontelo ficará agora dotado de um novo relvado”, sublinha.

A obra abrangerá ainda a Rua Anacleto Pinto, “que será alvo de remodelação a nível dos pavimentos, infraestruturas de recolha de águas residuais e rede de iluminação pública”, acrescenta.