Obras na EN229 condicionam acessos a Brufe e a São Pedro de France

As obras de reabilitação da Estrada Nacional 229 (EN229), que liga Viseu a Sátão, obrigaram à “necessidade de implementar um corte de trânsito nas ligações a Brufe e a São Pedro de France, no concelho de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa da Infraestruturas de Portugal (IP), o corte de trânsito às localidades do concelho de Viseu decorreu na quarta-feira e prolonga-se por “cerca de três semanas”.

Em causa, explica a IP, está “a construção da rotunda localizada no cruzamento de Brufe e São Pedro de France”, o que obriga ao “condicionamento da EN229, entre o quilómetro 62,1 e o quilómetro 62,5”.

O trânsito na EN229 ficará sujeito ao “estreitamento das vias de circulação e, em determinadas fases, em regime de circulação alternada, com recurso a sinalização semafórica”, refere o documento.

O desvio para Brufe, no sentido Viseu-Sátão, é feito na reta do Pereiro, por Cigarral, e na direção contrária, imediatamente antes da obra de construção da nova rotunda na EN229, de acordo com um mapa divulgado pela IP.

Já para chegar a São Pedro de France, a circulação deverá ser feita pela Estrada Municipal 585, junto ao Lar Residencial de São Pedro de France, no sentido Viseu-Sátão, e, no sentido oposto, pela localidade de Travassos.