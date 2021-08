Obras de Aquilino Ribeiro dão origem a duas peças de teatro

No próximo fim-de-semana, o AFTA_Grupo Off, vai apresentar dois espetáculos de teatro: “Andam Faunos pelos Bosques” e “Gentes das Terras do Demo”, ambos construídos a partir das obras de “Mestre” Aquilino Ribeiro. Mesmo não sendo apresentados, por enquanto, em Moimenta da Beira, terra onde o escritor cresceu e viveu, não deixa de ser um momento cultural importante.

A primeira peça vai ser representada no sábado, dia 21 de agosto, pelas 19 horas, em frente da Biblioteca Municipal de Sátão, no âmbito das Festas de S. Bernardo. Os bilhetes são gratuitos, mas devem ser levantados previamente na Casa da Cultura de Sátão.

Já no domingo, pelas 20:30, é a freguesia de Mundão, em Viseu, que recebe o grupo de teatro para mostrar à comunidade o espetáculo “Gente das Terras do Demo”. Esta peça relembra um cenário onde a natureza e, muitas vezes, o diabo ditam as suas leis, onde fidalgos, ciganos, almocreves, estalajadeiros, alcoviteiras e padres são algumas das personagens, que sonham por um futuro melhor”, explica o grupo, acrescentando que se trata de um espetáculo que “transporta o público ao coração da geografia sentimental do autor, às terras onde nasceu e às quais regressou ao longo da sua vida”

Os dois espetáculos criados e encenados por Florbela de Sá Cunha foram produzidos a partir das obras de Aquilino Ribeiro “Andam Faunos pelos Bosques”, “O Malhadinhas” e “Terras do Demo”.