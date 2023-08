Obras da coleção de Serralves expostas no Bairro do Castelo em Lamego

A Galeria Solar da Porta dos Figos, situada no Bairro do Castelo, em Lamego, acolhe até ao dia 01 de outubro uma exposição de Ana Hatherly, anunciou hoje, num comunicado, a Câmara Municipal daquela cidade do distrito de Viseu.

“A exposição denominada “Ana Hatherly. Poeta chama poeta” reúne obras icónicas pertencentes à Coleção de Serralves da autoria de Ana Hatherly, poeta, ensaísta, realizadora, investigadora e professora”.

Uma exposição possível por a Câmara Municipal de Lamego ser membro fundador da Fundação de Serralves, condição que “dá aos lamecenses a possibilidade de acederem às coleções artísticas que integram o valioso espólio desta instituição”.

A mostra de Ana Hatherly “permite reconhecer as linhas de investigação artística fundadoras do seu singular percurso, em torno da plasticidade da escrita e destaca, ao mesmo tempo a importância do diálogo criativo na sua obra, não apenas com artistas e poetas da sua geração, mas também com criadores de períodos e geografias distantes”.