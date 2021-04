O SUMMER LAB regressa em 2021 à partilha presencial com uma semana de formação intensiva em dança

Cyril Baldy, Barbara Griggi, Hugo Marmelada, Andrej Petrovic e Amos Ben-Tal são os bailarinos e coreógrafos que, ao longo de seis dias, trarão a Viseu as suas experiências, conhecimento, inspiração e paixão pelas matérias que os fazem mover.

As disciplinas lecionadas serão o método de improvisação de William Forsythe, a linguagem de movimento e a pedagogia Gaga desenvolvida por Ohad Naharin, o repertório da Akram Khan Company, mas também outros estilos de dança com presença regular no “Summer Lab”, como o Laboratório Coreográfico ou a Dança Clássica.

