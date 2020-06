Um espetáculo seguro e legal, tem máscaras, álcool-gel, distâncias de segurança, uma entrada e uma saída.

O que queres ser quando fores grande? é um espetáculo PRESENCIAL sobre a coragem de ultrapassar a barreira do medo imposta pelos tempos que vivemos que decorrerá nos próximos dias 5 e 6 de junho, às 21:30, na Casa da Cultura de Santa Comba Dão. Com autoria de Artur Guimarães, Catarina Alves, João Guimarães, Rafael Barreto e Sofia Loureiro, este espetáculo é produzido pela AMAD e pelo Conservatório de Música e Artes do Dão, em colaboração com a Câmara Municipal de Santa Comba Dão.

Ao longo dos últimos meses a comunidade educativa do Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD) reorganizou toda a sua atividade educativa e cultural para um modelo digital. Os professores e alunos passaram a estar em contacto através das plataformas digitais, tendo aulas à distância, e o 12ª festival de música e artes do Dão (FMAD) passou das salas de espetáculo para os ecrãs num formato on-line. O projeto educativo e cultural, apesar do confinamento obrigatório, manteve o foco e objetivo no mais importante, os seus alunos e toda a comunidade envolvente.

Com as novas medidas de desconfinamento, chegou o momento de voltarmos progressivamente ao palco e ao nosso público. Será importante dizer que este é um espetáculo seguro e legal, tem máscaras, álcool gel, distâncias de segurança, uma entrada e uma saída, que impedirão o público de repetir o mesmo percurso, a não ser que voltem para ver o espetáculo como é claro.

Propomo-nos a realizar este exercício porque estamos prontos a dar o primeiro passo para o que poderá ser o regresso da vida cultural no nosso país. E a Casa da Cultura de Santa Comba Dão abre-nos as portas da sua sala para estrear, talvez o primeiro espetáculo com a presença física de público desde a chegada da primavera de 2020.

O que queres ser quando fores grande? é um espetáculo familiar, mas tem asneiras, pode ser?

É feito para o público, para que este possa confortavelmente sair daquela sala, mesmo que só no seu pensamento e coração.