O Papel das Redes Sociais na Estratégia de SEO

Actualmente, o mundo está cada vez mais informatizado e, por isso, são inúmeras as empresas que recorrem ao marketing digital como elemento essencial à sua estratégia global. Um dos aspectos mais relevantes desta mesma estratégia passa pelo processo de “SEO – Search Engine Optimization” (Optimização para Motores de Busca), cujo objectivo é melhorar a visibilidade de um sítio web e a respectiva posição classificativa em motores de busca, dos quais o Google é um exemplo.

Nos últimos anos, as redes sociais passaram a constituir um elemento fulcral em qualquer estratégia de SEO, desempenhando um papel vital no alcance dos objectivos dos mais variados negócios e empresas.

Neste artigo, abordaremos esse papel em detalhe, a par do modo como o sector empresarial pode servir-se do mesmo para subir ao pódio das páginas de resultados de motores de busca com recurso à assistência de uma agência de SEO.

Introdução às Redes Sociais e Estratégia de SEO

As redes sociais são neste momento praticamente universais na vida de qualquer pessoa, registando em todo o mundo milhares de milhões de utilizadores. No que toca a empresas, estas plataformas são essenciais para atrair clientes e consumidores, implementar reconhecimento de marca (também conhecido por “brand awareness”) e encaminhar tráfego para o seu sítio web.

Embora as redes sociais não constituam um factor directo de classificação no processo de SEO, estas poderão impactar indirectamente a posição classificativa de um sítio web ao influenciarem inúmeros outros factores, tais como estabelecimento de hiperligações, autoridade de marca e interacção com utilizadores.

Estabelecimento de Hiperligações nas Redes Sociais

As hiperligações são um elemento nuclear em qualquer processo de SEO, pelo que as redes sociais desempenham um papel preponderante na sua execução. Estas plataformas permitem às empresas partilhar múltiplos conteúdos com um vasto leque de públicos, podendo eventualmente aumentar a probabilidade de outros sítios web virem a estabelecer hiperligações que para lá os encaminhem.

Sempre que um sítio web de autoridade se liga a outro sítio web, este último vê as hipóteses de subir a sua posição classificativa em motores de busca aumentar exponencialmente.

As redes sociais podem ser também um modo eficaz de estabelecer hiperligações internas; ao partilharem hiperligações para as páginas do seu sítio web nas redes sociais, as empresas ficam capacitadas para encaminharem tráfego directamente para páginas específicas, aumentando, desta forma, a sua autoridade e melhorando a sua posição classificativa.

Autoridade de Marca Através das Redes Sociais

É um factor crítico para o processo de SEO, podendo ser facilmente alcançável com o auxílio das redes sociais; estas plataformas fornecem às empresas uma oportunidade de demonstrarem a sua perícia, o seu conhecimento do respectivo mercado e, ainda, o seu carisma, o que permite aos seus públicos-alvo depositar confiança na sua atuação.

Quanto maior for a consistência do conteúdo que as empresas publicam nas redes sociais em que marcam presença, mais rapidamente serão reconhecidas como uma autoridade na sua área de intervenção pelos utilizadores que consigo interagirem.

As redes sociais podem igualmente auxiliar as empresas a estabelecerem a sua marca enquanto líder no seu ramo ao fornecerem oportunidades de contacto com pessoas singulares e colectivas de influência, estando, assim, reunidas as condições para o estabelecimento de relações comerciais que, por sua vez, poderão conduzir à criação de protocolos de colaboração e backlinks.

Interacção com Utilizadores nas Redes Sociais

Esta é mais uma questão que poderá impactar indirectamente a posição classificativa de um sítio web nos motores de busca. As redes sociais conferem às empresas uma oportunidade de interagirem com o seu público-alvo, o que contribui para a construção de relações de confiança.

Sempre que um utilizador interage com um negócio através das redes sociais ao gostar de, comentar, ou partilhar as suas publicações, os motores de busca recebem a indicação de que esse mesmo negócio fornece conteúdos de valor ao seu público.

Além do mais, a interacção com utilizadores através das redes sociais leva ao aumento de tráfego de um sítio web. Na eventualidade de os conteúdos partilhados nestas plataformas se tornarem virais, o alcance de potenciais públicos pode vir a alargar-se muito mais do que o inicialmente esperado.

Este incremento de tráfego poderá ajudar a melhorar a posição classificativa de um sítio web num determinado motor de busca, o que, por sua vez, indicará a outros motores de busca que o sítio web em causa fornece conteúdo respeitável ao público.

Medição dos Parâmetros das Redes Sociais

Finalmente, é fulcral monitorar os vários parâmetros fornecidos por cada plataforma social para determinar a eficácia da estratégia em curso. Ao controlarem as taxas de interação, alcance e conversão, as empresas ficam capacitadas para poderem determinar que tácticas estão a funcionar e que ajustes são necessários.

Além do mais, ao estabelecer um termo de comparação entre os parâmetros reportados pelas redes sociais e pelo sítio web de uma empresa, é possível recolher dados adicionais que permitirão avaliar o impacto das redes na posição classificativa de um sítio web nos motores de busca.