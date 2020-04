O Município de Tarouca tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas com o objetivo de combater e prevenir a propagação da pandemia de COVID

TESTE À COVID-19

Foram já realizados cerca de 200 testes à COVID-19 a utentes e funcionários do Lar e Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, a pessoas com sintomas da doença, Bombeiros Voluntários e cidadãos que em algum momento tiveram contacto com casos suspeitos.

A curto prazo está prevista a realização de testes aos funcionários das IPSS de Mondim da Beira, Salzedas, Várzea da Serra e Vila Chã do Monte;

ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

Procurando dar o seu contributo na prevenção e combate à pandemia, funcionários da Câmara Municipal têm estado a trabalhar na elaboração de máscaras de tecido reutilizáveis que a autarquia fará chegar a todos os cidadãos do concelho, tendo já sido iniciada a distribuição das mesmas à população, dando naturalmente prioridade aos grupos de maior risco;

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL

A Câmara Municipal de Tarouca mantém a aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual às instituições do concelho envolvidas no combate à pandemia, nomeadamente, Lar e Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, Bombeiros Voluntários de Tarouca, Guarda Nacional Republicana, Centros de Dia de Mondim da Beira, Salzedas, Várzea da Serra e Vila Chã do Monte, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Tarouca e grupos de risco;

ENTREGAS DE BENS ESSENCIAIS AO DOMICÍLIO

A autarquia, em parceria com as Juntas de Freguesias, continua a concertar esforços no sentido de fazer chegar à população a entrega de medicamentos e bens alimentares, bem como acompanhamento psicológico;

DISTRIBUIÇÃO DE CABAZES DE ALIMENTOS

Os Serviços de Ação Social da Câmara Municipal de Tarouca têm vindo a realizar a distribuição de cabazes com bens alimentares de primeira necessidade a famílias que face às atuais circunstâncias se veem privados dos seus rendimentos habituais;

ALOJAMENTO E REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A autarquia continua a garantir o alojamento e refeições aos profissionais de saúde que se encontram deslocados a prestar cuidados na linha da frente de combate à pandemia COVID-19;

DISPONIBILIZAÇÃO E MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTO

Procurando suprir as necessidades das instituições que dão resposta ao nível de prestação de cuidados de saúde e acolhimento de grupos de risco, a Câmara Municipal de Tarouca disponibilizou equipamentos e cedeu funcionários para garantir o regular funcionamento dos Centros de Dia, Lar e Unidade de Cuidados Personalizados de Tarouca;

PREPARAÇÃO DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO E EMERGÊNCIA

Agindo preventivamente e procurando garantir resposta face à atual situação pandémica e eventual surgimento de casos positivos de COVID-19 no Concelho de Tarouca, a autarquia tem já instalações devidamente equipadas e preparadas para acolher grupos de risco.

A PROTEÇÃO DE TODOS DEPENDE DE CADA UM DE NÓS.

FIQUE EM CASA!