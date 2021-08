O Município de Nelas vai assinar no próximo dia 30 de agosto, no Edifício Multiusos de Nelas, o acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU)

Acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para a construção de 55 alojamentos de habitação social num investimento de mais de 4,7 milhões de euros.

A Estratégia Local de Habitação do Município de Nelas passa, nomeadamente, pelo apoio a proprietários para reabilitação das suas habitações e ainda pela construção de 55 novos fogos ou alojamentos para habitação social de famílias carenciadas, num investimento total de 4,7 milhões de euros, sendo 2,8 milhões de euros comparticipados pelo IHRU e 1,7milhões de euros a título de empréstimo bonificado.

A construção dos alojamentos vai fazer-se essencialmente entre 2021 e 2024 passando, quer pela reabilitação de casas degradadas, quer por novas construções, tendo em vista não apenas pôr fim aos núcleos precários existentes no Concelho como também garantir habitação condigna a famílias carenciadas.

O referido acordo de colaboração será assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. José Borges da Silva, e pela Presidente do Conselho Diretivo do IHRU, Dr.ª Isabel Maria Martins Dias.