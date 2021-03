O Movimento Mais Solidário continua em São Pedro do Sul e Oliveira de Frades

Face à continuação desta situação pandêmica e estado de emergência que trouxe ainda mais dificuldades às famílias da Nossa Comunidade, cumpre-se o transmitido desde o início,no movimento NATAL MAIS SOLIDÁRIO, o Movimento Solidário não iria ficar só pelo Natal, mas sim continuar a apoiar sem data de fim prevista todas as famílias,idosos e indivíduos que necessitem de AJUDA.

Este movimento continua a ser organizado por um grupo de amigos, mães e pais voluntários do Concelho de São Pedro do Sul, (GAV), tendo voluntários por todo o distrito.

De momento apoia famílias que fazem pedidos não só diretamente como através de instituições , entregando-lhes bens alimentares, higiene, e livros.

Não se aceitam doações monetárias, só géneros.

A recolha de bens alimentares, Higiene e Livros é feita através da colocação de caixas solidárias onde podem deixar estes bens:

Locais com Caixas solidárias em São Pedro do Sul:

-Minipreço

-Solipaima (Merco Bairro Amanhecer)

.Intermarché

-Pingo Doce

-Papelaria e Tabacaria Vouga

E

Posto Prio Oliveira de Frades

Até ao dia 28 de Março acontece também a 1A RECOLHA DE OVOS DA PÁSCOA, para alegrar a Páscoa dos mais pequenos!

Movimento Mais solidário organizado por:

Com o Apoio da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e Junta de Freguesia de São Pedro do Sul