O autor José Carlos Rocha, vencedor do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa no ano de 2016, com o livro O Encantador de Pássaros, integra pela primeira vez o Plano Nacional de Leitura.

É com muita satisfação que o Município de Sátão parabeniza o autor José Carlos Rocha e se congratula por este reconhecimento, cujo livro se enquadra na literatura para jovens.