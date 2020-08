O Centro de Língua Russa e Cultura “Instituto Pushkin” do Instituto Piaget prepara um novo ano letivo com uma diversificada oferta formativa na modalidade online!

A Prof. Diana Mérinova, docente de russo do Centro desde 2018, ao abrigo do protocolo de colaboração no âmbito da rede internacional “Instituto Pushkin”, passa a partir do próximo ano letivo a colaborar em regime a distância a partir da Rússia, da Universidade de Pyatigorsk.

O Instituto Piaget agradece à Prof. Diana Mérinova o empenho e dedicação ao projeto, ao longo destes dois anos em que viveu em Viseu, assim como, o sentido de responsabilidade e profissionalismo demonstrado na realização das atividades desenvolvidas, nomeadamente, no âmbito do Programa ViseuEduca, promovido pela Câmara Municipal de Viseu, ensinando a língua russa em escolas do 1º ciclo da região.

Agora o ensino é a distância!