Num ano difícil para o setor cultural, o evento promovido pela Gira Sol Azul tomou diversas medidas de segurança para que pudesse acontecer. Ana Bento, diretora artística, salienta: “Temos consciência da enorme responsabilidade que carregamos ao promover e propor episódios de encontros de pessoas no contexto atual, mas à medida que a pandemia se tem desenvolvido e depois da realização da edição de 2020 com tanta cautela quanto sucesso, cada vez mais sentimos que embora seja desgastante e até angustiante, devemos continuar o esforço de fazer as coisas acontecer”. Este esforço levou à alteração da programação proposta, os concertos programados para o Parque Aquilino Ribeiro aconteceram no jardim da Casa do Miradouro e atividades abertas ao público foram canceladas, como o Jazz na Rua, ou repensadas, como a Rádio Rossio que este ano instalou-se, maioritariamente, no estúdio da Rádio Jornal do Centro e emitiu os seus programas a partir de lá.

Em Viseu estiveram 12 bandas, com algumas presenças internacionais. Femi Temowo, Edu Miranda Trio feat. Luanda Cozetti, Elisa Rodrigues, Orquestra de Jazz de Espinho & Mário Costa, Carlos Peninha Quarteto, Carapaus Afrobeat e outros marcaram a programação deste ano. Todos os concertos tiveram a sua lotação esgotada, embora reduzida, o que demonstra a importância da cultura para a cidade e para o próprio público. “Se antes tínhamos vários outros contextos de encontro, de partilha, de proporcionar bem estar e tudo isso contribuir para uma vida saudável e equilibrada, hoje é mais que óbvio que vivemos um contexto dificílimo de tentativa de sobrevivência a vários níveis, não só apenas o físico, mas o mental e emocional. A cultura é vital, sempre foi, será sempre e é importante esta tomada de consciência de que se por um lado percebemos a fragilidade do contexto atual por outro sabemos que é real a possibilidade da cultura estar presente e disponível em segurança para todos. Tem é que haver vontade não só de quem a faz e promove, mas também de quem a financia e de quem viabiliza e permite que aconteça dentro do quadro legal.”

Nem todos os concertos aconteceram em palcos. O “Jazz ao Domicílio” levou música a várias instituições da cidade. O Combo de Jazz da Escola Profissional da Serra da Estrela visitou os jardins da Unidade de Psiquiatria do Hospital São Teotónio, da Residência Lar Viso Norte e do Estabelecimento Dr. Victor Fontes – APPACDM Viseu para um concerto à porta fechada, dedicado aos seus utentes. O Combo Jazz Gira Sol Azul seguiu a mesma receita e foi até ao Centro de Apoio a Deficientes de St. Estevão onde encontrou uma receção calorosa. Foram momentos especiais para músicos e ouvintes, evidenciando-se a alegria que a música é capaz de trazer.

A diretora artística reforçou ainda a importância dos parceiros, nomeadamente do Município de Viseu, financiador maioritário do projeto através do programa Viseu Cultura – Linha Programar, mas também de todos os outros que viabilizam de diferentes maneiras esta iniciativa. Graças a eles foi possível concluir com sucesso esta nona edição e apoiar todos os envolvidos. “Para os trabalhadores do setor da cultura trata-se de uma questão de sobrevivência básica. Os constantes cancelamentos e reagendamentos de trabalhos colocam em risco muitas famílias”, sublinhou Ana Bento.

Com o sucesso desta edição e a receção esmagadoramente positiva, a expetativa de regressar em 2022 é grande e, espera a organização, que seja para dançar sem lugares marcados.