O Bom Sabor da Serra já vendeu mais de 2 toneladas de Queijo Serra da Estrela DOP

Março de 2019 marcou o arranque do projeto “O Bom Sabor da Serra”, a plataforma online que vende produtos

endógenos de Fornos de Algodres e onde é sempre possível encontrar aquele que é, para muitos, o melhor

queijo do mundo, o Queijo Serra da Estrela.

Desde o lançamento, os clientes multiplicaram-se, as encomendas sucederam-se e o sucesso tem sido notório.

Em 2 anos e meio foram vendidas mais de 2 toneladas de Queijo Serra da Estrela DOP, para todo o país,

iniciando-se, assim, uma distribuição mais frequente e com uma abrangência nacional.

Mas o sucesso d‘O Bom Sabor da Serra não se restringe apenas ao Queijo Serra da Estrela DOP. São

inúmeros os produtos comercializados na plataforma e que são expedidos diariamente para o país inteiro.

Além disso, o formato “loja online” revelou-se fundamental para a sobrevivência de muitos produtores da região

que, devido à pandemia, viram os seus stocks aumentar, sem capacidade de escoamento.

Este é um projeto com futuro, que contribui ativamente para a prosperidade da produção nacional, para a

manutenção dos empregos e crescimento da região, e que se orgulha de ter o Queijo Serra da Estrela DOP

como embaixador.

A loja pode ser visitada em http://www.obomsabordaserra.pt, e a gestão das encomendas na plataforma é da

responsabilidade de cada produtor, pelo que, todos os valores transacionados revertem nesse sentido.