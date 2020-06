“O Ambiente e a emergência de pandemias” debate as grandes questões ambientais

O Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGV) do Politécnico de Viseu assinalou, no passado dia 5 de junho, sexta-feira, o Dia Mundial do Ambiente com o webinar “O Ambiente e as Pandemias no Século XXI”, organizado em parceira com a Bizdirect, que assumiu toda a logística tecnológica, ficando da responsabilidade do Departamento a organização científica.

137 pessoas e cerca de 80 organizações escutaram as intervenções de Pedro Baila Antunes (Politécnico de Viseu), Pedro Esteves (Universidade do Porto) e Francisco Ferreira (Universidade Nova de Lisboa), numa sessão moderada por Luís Lemos (PV).

De acordo com Isabel Brás, Diretora do Departamento de Ambiente da ESTGV, para lá do debate sobre a atual pandemia, os temas “foram mais abrangentes, relacionando as alterações climáticas com o surgimento de novas doenças que necessitam de resposta à escala mundial. A invasão de habitats naturais, a poluição das águas, a desflorestação ou os incêndios contribuem para a ‘invasão’ de espécies selvagens das regiões urbanizadas e consequentemente contacto com o Homem. Por esta via, aumenta o risco de zoonoses, para as quais não há resposta em tempo útil de minimizar as suas consequências catastróficas”. Isabel Brás acrescentou ainda que “o webinar contou com a interação dos participantes no período do debate, pela colocação das suas dúvidas e comentários on-line, mas também por respostas aos inquéritos que foram lançados durante o evento. Destes inquéritos foi possível verificar que a maioria dos participantes consideram que a degradação da qualidade do Ambiente contribui para o aumento da frequência de epidemias/pandemias.”

Comprometidos com o sucesso deste seminário, o Departamento de Ambiente da ESTGV e a Bizdirect anunciaram a intenção de organizar novos eventos num futuro próximo.