Número de clientes dos serviços de água de Viseu cresceu em 2022

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse hoje que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) registaram crescimento do número de clientes, o que significa que há uma cobertura “quase total” do concelho.

“De 2021 para 2022 passámos de 51.131 para 52.005 contadores, ou seja, mais 874 clientes, uma evolução favorável de crescimento”, anunciou Fernando Ruas na reunião pública, hoje, do executivo municipal.

O autarca viseense adiantou que “também o número de clientes a optar pela faturação eletrónica aumentou, passou de 27,78%, em 2021, para 31,44%, em 2022”.

“Neste momento temos 52.000 contadores, ou seja, em média temos um e meio ou dois por pessoa, o que significa que temos uma cobertura quase total do território, porque não há um contador por pessoa”, explicitou aos jornalistas, no final da sessão.

Fernando Ruas reconheceu, no entanto, que os contadores “não são todos de atividade familiar, mas a grande maioria são” e, por isso, Viseu tem uma cobertura de saneamento e água “muito acima da média europeia”, sustentou.

Na reunião foi, por outro lado, aprovado por unanimidade um voto de louvor, proposto pelo presidente, às nove empresas que receberam esta quarta-feira o prémio Gazela, uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

“Somos um concelho com dinâmica empresarial ao contrário do que se diz. Não são torres a deitar fumo (…), mas o que temos é forte e dinâmico, porque as empresas têm de crescer, pelo menos, 20% em cada ano e isto é de destacar”, sublinhou.

Fernando Ruas disse que, “pela primeira vez, um concelho do interior fez concorrência a Leiria, que tinha sempre um número impressionante de empresas Gazela, e os restantes ficavam a uma diferença grande e, este ano, Viseu teve o mesmo número”.