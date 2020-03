Cerca de 2800 produtos distribuídos na última semana no IPO de Coimbra. Medida visa dar resposta às dificuldades adicionais advindas do contexto da pandemia de COVID-19.

Núcleo Regional do Centro da LPCC presta apoio alimentar a doentes e profissionais de saúde do IPO Coimbra

Face à suspensão dos serviços de voluntariado hospitalar no Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC), no âmbito dos planos de contingência para a COVID-19, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) determinou manter o seu apoio material, através da distribuição de alimentos a doentes e profissionais de saúde.

A primeira entrega ocorreu a 16 de março, tendo sucedido na última semana a distribuição de 2780 produtos alimentares ao IPOC. O conjunto de alimentos embalados inclui produtos como pacotes de leite, águas, sumos, bolachas, compotas, entre outros.

A iniciativa visa garantir a assistência aos doentes, como também aos profissionais prestadores de cuidados de saúde, atendendo à situação de stress emocional, profissional e físico que estão a viver.

A distribuição dos produtos é feita através da sua entrega ao IPOC, que gere a sua distribuição interna. Esta medida terá a continuidade possível, atendendo aos condicionalismos existentes na obtenção de alguns bens, no atual contexto da pandemia de COVID-19.

Vítor Rodrigues, Presidente do Núcleo refere que “vamos tentar manter e, dentro do possível, reforçar as habituais atividades de apoio ao doente e suas famílias, seja em ambiente hospitalar seja na sua comunidade, tendo a certeza de que este apoio tem de ser reforçado agora e no futuro próximo”.

Recorde-se que Portugal se encontra em estado de emergência desde as 00H00 de quinta-feira, com o objetivo de combater a pandemia de COVID-19. Pelo que, como nota final, a LPCC.NRC reforça que deve ser consultado regularmente o site da DGS (www.dgs.pt), onde a informação é atualizada com a apropriada regularidade.