Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro presta homenagem aos seus voluntários comunitários

No Dia do Voluntariado Comunitário, último domingo de maio, data instituída pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC), serão homenageados os 1.241 voluntários que atuam de forma coordenada e descentralizada em toda a região Centro do país, tendo em vista a efetividade da ação da Liga na comunidade.

Sendo a LPCC.NRC uma Instituição cuja atividade depende diretamente do apoio e do trabalho diário dos seus voluntários, decidiu assinalar a data com uma iniciativa no Facebook. O encontro online visa reconhecer e destacar o trabalho destas pessoas que doam tempo, trabalho e talento, de maneira voluntária, pela luta contra o cancro junto das comunidades.

Para o efeito, o Núcleo convida todos os interessados a assistirem à transmissão em direto, por Facebook Live, a realizar-se a 31 de maio, com início pelas 21 horas. A iniciativa conta com a participação da Dra. Natália Amaral, Secretária-geral da Direção da LPCC.NRC, que fará uma comunicação aos voluntários, seguida de um momento musical com o artista João Vila. A transmissão em direto decorrerá no Facebook do Núcleo Regional do Centro da LPCC: www.facebook.com/ligacontracancrocentro/.

Com a realização desta iniciativa o Núcleo Regional do Centro da LPCC pretende homenagear publicamente os seus voluntários comunitários, reforçando “o papel fundamental que têm na sensibilização e informação às comunidades, no apoio ao doentes oncológicos e familiares/cuidadores e também na angariação de fundos, essenciais à continuidade da ação da LPCC”, salientando que “também neste momento crítico que atravessamos, estamos todos juntos”.