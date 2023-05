Novos passadiços começaram a ser construídos em Santa Comba Dão

Antigos moinhos, pontões e outros edifícios com história que têm uma forte ligação afetiva à comunidade vão poder ser vistos a partir dos novos passadiços que começaram a ser construídos em Santa Comba Dão, anunciou a autarquia.

Os passadiços em madeira estão a ser construídos no âmbito da requalificação da ribeira das Hortas a jusante da Ponte, que tem um custo total elegível de 758.353 euros e um prazo de execução de um ano.

“Paralelamente a esta construção, prossegue a recuperação do antigo lagar de azeite, que está a ser adaptado num espaço cultural e educativo”, avançou a autarquia, em comunicado, acrescentando que “a parte estrutural e a colocação da cobertura já estão praticamente concluídas, prosseguindo agora os acabamentos”.

A autarquia aludiu ainda a “intervenções na central elétrica desativada, tendo em vista a conversão deste equipamento em espaço museológico/interativo”.

“Dividida em três lotes, a requalificação da ribeira das Hortas a jusante da Ponte é uma intervenção ampla, que tem como principal objetivo a valorização ambiental, comunitária e económica deste curso ribeirinho com forte ligação identitária com as populações e com elevado potencial de promoção turística”, justificou.

Está ainda prevista “a execução da limpeza do leito da ribeira, a recuperação de muros e pontões e a montagem de mecanismos e engenhos no antigo lagar de azeite”, acrescentou.

Segundo a autarquia, a obra, que é cofinanciada em 644.600 euros pelo Centro 2020, “alia objetivos turísticos, culturais e pedagógicos, numa ótica de valorização do património construído e de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.