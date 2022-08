Novos laços de amizade e cooperação foram ontem estabelecidos entre Viseu e Taiyuan

Em quase três décadas de geminações, esta é a primeira cidade chinesa com a qual Viseu estabelece uma cooperação nas mais variadas áreas de governação municipal

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, e o Presidente da Câmara da Cidade de Taiyuan, Zhang Xinwei, celebraram ontem, dia 17 de agosto, uma carta de intenção para o estabelecimento de uma relação amigável entre ambas as cidades portuguesa e chinesa.

Numa cerimónia online, ambos os autarcas firmaram um acordo que visa o desenvolvimento de laços de amizade, entendimento e cooperação em áreas como a economia, o comércio, a ciência e tecnologia, a cultura, a educação, o desporto, a saúde, os recursos humanos, entre outras. Esta é a primeira vez que o Município de Viseu inicia relações de geminação com uma cidade chinesa. Até à data, são 10 os protocolos assinados com cidades da Europa, África e América do Sul.

“Viseu e Taiyuan partilham pontos em comum: uma identidade e história com mais de 2500 anos; a preocupação crescente para com a sustentabilidade ambiental, uma cidade mais “verde” e “amiga do ambiente”; a aposta na educação – e na inclusão na educação”, destacou o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ruas. “Mais do que uma carta de intenção, este é um compromisso para com as nossas populações, as gerações atuais e futuras, de trabalhamos conjuntamente para uma cooperação enriquecedora, de partilha de conhecimentos e boas práticas, para o planeamento e concretização de políticas e estratégias municipais de sucesso”, concluiu o autarca, aquando a sua intervenção nesta cerimónia.

“Tanto Taiyuan como Viseu têm uma longa história e uma cultura esplêndida, têm muitos pontos de convergência. Têm um forte desejo e uma boa base para aprender uns com os outros e alcançar a prosperidade comum”, sublinhou o Presidente da Câmara da Cidade de Taiyuan, Zhang Xinwei. “Esperamos sinceramente que a assinatura da carta de intenções seja uma oportunidade para aprofundar ainda mais a cooperação mutuamente benéfica, promover o desenvolvimento comum, dar as mãos, levar adiante o passado e seguir em frente, continuar a escrever um novo capítulo de trocas amistosas num novo ponto de partida e, em conjunto, fazer novos progressos no aprofundamento das relações entre a China e Portugal”, ressalvou o Presidente Zhang Xinwei.