NOVO SERVIÇO DE “GAMING EM SEGURANÇA” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE

A Biblioteca Municipal de Mangualde disponibiliza um novo serviço de “Gaming em Segurança” aos seus utilizadores na sala de audiovisuais. O objetivo é manter a atualização e dinâmica dos serviços gratuitos e igualdade de acesso a diversos suportes documentais, aumentando a criatividade dos seus utilizadores e promovendo o entretenimento. O espaço disponibiliza assim a possibilidade de utilização de uma consola PlayStation 4.

Para além da utilização dos serviços já existentes na sala de audiovisuais, como o visionamento de filmes, documentários e registos audiovisuais, a audição de música, o acesso ao catálogo on-line da Biblioteca Municipal, a consulta local de todo o fundo da Biblioteca Municipal, o acesso à Internet, realização e impressão de trabalhos, formação e utilização Multimédia, junta-se a esta lista o “Gaming em Segurança” através da PlayStation4.

O acesso a todos estes equipamentos, bem como a utilização da PlayStation na sala audiovisual, deverá ser solicitado ao técnico de serviço tendo um limite de utilização de 1h que poderá ser prolongado se não existirem pessoas em lista de espera para a sua utilização. A utilização destes equipamentos é individual.

Todas as regras de segurança da DGS devem ser respeitadas, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento físico de 2 metros, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, as sinalizações de circulação e uso dos equipamentos, etc.