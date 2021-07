FERNANDO SALGUEIRO SOMA E SEGUE

Em Santa Marta de Penaguião, os pilotos do Caramulo Racing

Team voltam a pontuar, e distanciam-se ainda mais dos demais

adversários nos dois primeiros lugares do campeonato.

Fernando Salgueiro faz nesta prova o segundo lugar à geral,

mas como o primeiro classificado não pontua para o

campeonato, conquista assim o máximo de pontos, com

Ricardo Loureiro a garantir também a pontuação

correspondente ao terceiro lugar.

Os pilotos caramulanos insistem, prova após prova, em não querer sair do

primeiro e segundo lugar da classificação geral do campeonato. Mesmo com

alguns percalços para ambos ao longo do fim de semana, o balanço final

acabou por seu positivo. Fernando Salgueiro reforça da liderança, e Ricardo

Loureiro a amealhar pontos importantes que lhe permitem também alargar

ainda mais a distância para o terceiro classificado e manter em aberto a luta

pelo título como seu colega de equipa.

Logo no sábado, Fernando Salgueiro não se livrou de um susto quando já se

preparava para dar início à primeira subida oficial de prova. Uma falha nos

travões impediu que efetuasse a subida, deixando-o sem margem de erro para

as duas subidas oficias de prova no domingo.

“O problema no carro foi uma coisa simples, uma pequena peça que se soltou,

bastou voltar a encaixar, mas foi o suficiente para impedir que eu realizasse a

primeira subida oficial de prova. Com esta situação a pressão para domingo

aumentava, uma vez que não havia margem para errar.” – Dizia-nos Fernando

Salgueiro. “Na subida de treinos de domingo deu para perceber que tudo

estava bem com o carro, o que me deixou confiante para as duas subidas

oficias de prova.

Objetivo alcançado, saio desta prova com a pontuação máxima para o

campeonato, reforço a minha liderança, e fico mais perto para conquistar o

Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2021 | Rampa de Santa Marta

grande objetivo da época, que é o título nacional que, por uma ou outra razão,

me tem vindo a fugir nos últimos anos.” – conclui o piloto.

Ricardo Loureiro, depois dos problemas de motor na prova anterior, surgia em

Santa Marta sem certezas de nada.

“Num trabalho contra o relógio, foi possível ter o carro pronto à partida para a

Rampa de Santa Marta, mas não houve tempo e fazer qualquer teste, não

sabíamos como iria reagir o carro.” – partilhava o piloto.

A verdade é que, logo na primeira subida de treinos, Ricardo Loureiro chegou

ao fim da subida sem embraiagem, e mais uma vez os mecânicos tiveram de

correr contra o tempo para que a viatura ficasse em ordem para a primeira

subida oficial de prova, subida essa que acabaria por correr muito bem. Faz o

melhor tempo de entre os pilotos a concorrer para o campeonato, o que

deixava boas indicações para o dia de domingo, no entanto, depois de passar a

meta é detetado um problema no carro, e já na assistência fica a saber que tem

o semieixo partido. Novamente trabalhos dobrados para os mecânicos, e já só

na madrugada de domingo houve a confirmação de poderia estar à partida

para as subidas de domingo.

“Foi um fim de semana muito difícil, que culmina com o carro muito instável no

domingo. Senti a traseira muito “solta”, não sentia segurança à saída das

curvas, e isso não me permitiu fazer melhor.

Somei pontos importantes para o campeonato, que me permitem aumentar a

distância para os meus adversários e manter em aberto a luta pelo título.”

Na próxima prova os pilotos do Caramulo Racing Team vão estar a correr em

casa na 30ª Rampa do Caramulo, a 24 e 25 de julho.