Novo percurso pedestre inaugurado em Caparrosinha em Tondela

A Rota dos Espigueiros do Caramulo, criada pela União de Freguesias de Caparrosa e Silvares, no concelho de Tondela, será inaugurada no domingo de manhã.

Segundo a Câmara de Tondela, este novo percurso pedestre tem 10,5 quilómetros, começa e acaba em Caparrosinha, e percorre também trilhos das aldeias de Caparrosa e de Paranho de Besteiros.

“Os caminheiros serão levados, através das marcações, a conhecer os espigueiros da freguesia, mas também outro património arquitetónico e os recursos naturais existentes ao longo do Rio Dinha”, explicou.

O calendário de nove percursos do concelho de Tondela arrancou em abril e terminará em 01 de outubro, com a Grande Rota do Caramulo.